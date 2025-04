Rusija z novimi napadi na Ukrajino

Kijev, 6. aprila - V ruskem raketnem napadu na ukrajinsko prestolnico Kijev je bila davi ubita ena oseba, najmanj trije ljudje so ranjeni, so sporočile tamkajšnje oblasti. O ruskih napadih z raketami in brezpilotnimi letali so poročali tudi iz drugih delov Ukrajine, v regiji Herson na jugu države je umrla najmanj ena oseba, poroča francoska tiskovna agencija AFP.