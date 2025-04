V neurjih v ZDA umrlo več ljudi

Washington, 6. aprila - V silovitih neurjih, s katerimi se od srede soočajo na srednjem vzhodu in jugu ZDA, je umrlo najmanj 16 ljudi, od tega deset samo v zvezni državi Tennessee. Med žrtvami so tudi otroci. Vrsta močnih neviht na območju od Arkansasa do Ohia je poškodovala zgradbe, poplavila ceste in povzročila na desetine tornadov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.