Morski sesalci vse pogosteje opaženi izven svojega naravnega okolja, tudi v slovenskem morju

Koper, 6. aprila - Primerov morskih sesalcev, ki se pojavljajo izven svojega naravnega okolja, je vse več, tudi v slovenskem morju. Med glavnimi vzroki so podnebne spremembe, hrup v morju in bolezni, ugotavlja nova študija, v kateri je sodelovalo društvo Morigenos. Strokovnjaki ob tem pozivajo k ustreznemu ukrepanju, boljšemu obveščanju javnosti in zaščiti živali.