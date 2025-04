Na protestih v ameriških mestih proti Trumpu na deset tisoče ljudi

Washington, 6. aprila - Več deset tisoč protestnikov se je v soboto zbralo v večjih ameriških mestih na protestih proti politiki predsednika Donalda Trumpa. Na shodu v Washingtonu naj bi bilo po navedbah organizatorjev okoli 100.000 ljudi. Protesti so med drugim potekali v New Yorku, Houstonu, Koloradu, Los Angelesu in na Floridi.