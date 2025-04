Kijev, 6. aprila - V ruskem raketnem napadu na ukrajinsko prestolnico Kijev so bili ponoči ranjeni trije ljudje, izbruhnilo je več požarov, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. O ruskih napadih z droni so poročali tudi iz regij Harkov, Mikolajiv in Odesa, poročajo tuje tiskovne agencije.