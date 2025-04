Kopitar z zmago proti Edmontonu potrdil končnico

Los Angeles, 6. aprila - Za slovenskim zvezdnikom Anžetom Kopitarjem je še en uspešen večer. Z Los Angeles Kings je v severnoameriški hokejski ligi prišel do nove zmage. Na domačem ledu dvorane Crypto.com je dosegel pomembno zmago proti neposrednemu tekmecu Edmonton Oilers. Naftarji so padli z izidom 3:0 za četrto zaporedno zmago Kings. Kralji so uradno potrdili končnico.