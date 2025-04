Macron in Starmer: Trgovinska vojna ne koristi nikomur

Pariz/London, 6. aprila - Francoski predsednik Emmanuel Macron in britanski premier Keir Starmer sta v soboto govorila o ameriških carinah in njihovem vplivu na svetovno gospodarstvo. Trgovinska vojna "ni v nikogaršnjem interesu, a morajo biti na mizi vse možnosti", sta se strinjala voditelja, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili z Downing Streeta.