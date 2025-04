V Kanalu bo potrebna tretja tekma

Ljubljana, 5. aprila - Odbojkarji ACH Volleyja so rutinsko opravili svoje delo v polfinalu državnega prvenstva. Krko so tudi na povratni tekmi zanesljivo premagali in se uvrstili v finale, na svojega tekmeca tam pa bodo morali še počakati. Calcit Volley je v Kamniku s 3:0 ugnal Alpacem Kanal in izid v seriji izenačil na 1:1.