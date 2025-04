Mariborčanke v finale, Kamničanke bodo še trepetale

Ljubljana, 5. aprila - Odbojkarice OTP banke Branika so se kot prve uvrstile v finale državnega prvenstva, saj so bile še na drugi polfinalni tekmi boljše od Sipa Šempetra, v Savinjski dolini so zmagale s 3:1. Presenetljivo pa v finalu še ni branilk naslova, igralk Calcita Volleyja, z 0:3 tri so namreč v gosteh izgubile drugo polfinalno tekmo proti Luki Koper.