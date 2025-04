V Solkanu tri slovenske zmage

Solkan, 5. aprila - Solkan ta konec tedna gosti močno mednarodno tekmo, sobotna je štela za točke ICF jakostne lestvice, ki je na Sočo privabila več kot 320 tekmovalk in tekmovalcev iz 21 držav. V finalu so se zmag veselili Ajda Novak, Eva Alina Hočevar in Luka Božič, med kajakaši pa je slavil Italijan Xabier Ferrazzi.