Vreme: Ponoči in zjutraj bodo možne manjše padavine

Ljubljana, 5. aprila - Ponoči in zjutraj bodo prehodno rahle padavine, zapihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem do 9 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo čez dan se bo postopno razjasnilo. Pihal bo okrepljen severovzhodnik, na Primorskem zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 11, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo v zahodnih krajih povečini sončno, na vzhodu pa bo več oblačnosti. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zjutraj in dopoldne šibka burja. Hladno bo, zjutraj bo v zatišnih legah nevarnost pozebe. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa zmerno oblačno. Zjutraj bo nevarnost pozebe. V sredo kaže na deloma sončno vreme z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje in popoldanske temperature bodo nekoliko višje.

Vremenska slika: Hladna fronta se pomika preko srednje in vzhodne Evrope proti jugu in bo v noči na nedeljo prešla Slovenijo. Pred njo k nam s severnimi vetrovi še doteka topel in dokaj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V noči na nedeljo bodo v krajih severno, vzhodno in južno od nas prehodno možne manjše padavine. Zapihal bo severovzhodni veter, v Kvarnerju močna burja. V nedeljo dopoldne je ponekod lahko še nekaj povečane oblačnosti, popoldne bo povsod povečini sončno. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, v Kvarnerju močna burja.