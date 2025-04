V Španiji protesti zaradi pomanjkanja stanovanj

Madrid, 5. aprila - V številnih španskih mestih so danes potekali protesti zaradi vse večjega pomanjkanja stanovanj, ki se jih je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa udeležilo več deset tisoč ljudi. Na protestih pod sloganom Ustavimo stanovanjski posel so zahtevali cenovno dostopna stanovanja in opozorili na posledice množičnega turizma za stanovanjski trg.