Igralec Aleš Valič praznuje 70 let

Ljubljana, 6. aprila - Gledališki in filmski igralec Aleš Valič danes praznuje 70 let. Kot izvrsten interpret umetniške besede je za Radio Slovenija in slovenski program Radia Trst posnel mnogo radijskih iger. V gledališču se je uveljavil kot izvrsten karakterni igralec. Zaigral je v več filmih, trenutno ga je mogoče na malih ekranih videti v seriji Skrito v raju.