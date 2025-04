Anketa Dela: večina se strinja z omejitvijo dobičkov koncesionarjev v zdravstvu

Ljubljana, 5. aprila - V anketi o ločitvi javnega in zasebnega zdravstva, ki jo je za časnik Delo opravil inštitut Mediana, se skoraj dve tretjini anketirancev strinjata, da je prav, da koncesionarji ne morejo razpolagati z dobičkom iz javnih sredstev. Enak delež vprašanih pritrjuje, da bo zakon pomagal ohraniti javno mrežo in da se bo dostopnost do storitev zmanjšala.