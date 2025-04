Vreme: Precej jasno in toplo

Ljubljana, 5. aprila - Danes bo prevladovalo sončno vreme, proti večeru pa se bo oblačnost od severa povečala. Čez dan bo pihal veter zahodnih smeri, ponekod na Štajerskem in v Prekmurju severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči bodo prehodno rahle padavine, zapihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja.

V nedeljo čez dan se bo postopno razjasnilo. Pihal bo okrepljen severovzhodnik, na Primorskem zmerna do močna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem do 9, najvišje dnevne od 8 do 11, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo v zahodnih krajih povečini sončno, na vzhodu pa bo več oblačnosti. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zjutraj in dopoldne povečini šibka burja. Hladno bo, zjutraj bo v zatišnih legah nevarnost pozebe. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa zmerno oblačno. Zjutraj bo nevarnost pozebe.

Vremenska slika: Hladna fronta se pomika preko srednje in vzhodne Evrope proti jugu in bo v noči na nedeljo prešla Slovenijo. Pred njo k nam s severnimi vetrovi še doteka topel in dokaj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo povečini sončno, proti večeru bo v krajih severno od nas oblačnost naraščala. V noči na nedeljo bodo predvsem v krajih severno, vzhodno in južno od nas prehodno padavine. V nedeljo se bo čez dan postopno razjasnilo. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, v Kvarnerju močna burja.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ljudi sprva ugoden. Zvečer bo vremenska obremenitev naraščala. V nedeljo bo vremenska obremenitev oslabela in postopno ponehala.