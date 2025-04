Trumpove carine povzročile najhujše borzne padce po pandemiji covida-19

New York, 5. aprila - Ameriški predsednik Donald Trump je s carinami na uvoz z vsega sveta poskrbel za največje borzne padce vse po izbruhu pandemije covida-19. Indeksi so zgrmeli na dno že v četrtek, padci pa so se nadaljevali tudi v petek, ko je Kitajska udarila nazaj s svojimi carinami.