Zvišanje carin škoduje ranljivim in revnim, opozarjajo ZN

New York, 5. aprila - Zvišanje carin bo škodovalo najbolj ranljivim in revnim, je v petek opozorila konferenca ZN za trgovino in razvoj (Unctad). Kot je za medije dejala dejala generalna sekretarka Unctada Rebeca Grynspan, trgovina ne sme postati še en vir nestabilnosti, temveč mora prispevati k razvoju in rasti v svetu, poročajo tuje tiskovne agencije.