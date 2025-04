Newyorške borze končale globoko v rdečem

New York, 4. aprila - Indeksi na newyorških borzah so danes trgovanje sklenili globoko v rdečem. Glavni indeksi so po agresivni carinski politiki predsednika ZDA Donalda Trumpa padli za več kot pet odstotkov. Vlagatelje skrbi, da se bodo države raje maščevale kot pogajale, kar bi privedlo do dolgotrajne svetovne trgovinske vojne, poroča francoska tiskovna agencija AFP.