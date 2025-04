Delo o znanju in nasilju (5. 4.)

Ljubljana, 4. aprila - Špela Kuralt v komentarju Več znanja prinaša tudi boljše odnose piše o mednarodnih raziskavah znanja, ki so v zadnjih letih pokazale padec znanja otrok in mladostnikov v Sloveniji. Meni, da to ob novicah o stiski mladostnikov in medvrstniškim nasiljem ni presenetljivo. Odnosi in znanje hodijo z roko v roki, poudarja avtorica.