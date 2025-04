Trumpova politika botrovala upadu turistov v ZDA

New York, 5. aprila - Število tujcev, ki so potovali preko desetih največjih letališč v ZDA, je marca v primerjavi z marcem lani upadlo za 18,4 odstotka, navaja medij Axios. Gre za neposredno posledico nestabilnega političnega in gospodarskega ozračja ter strahu pred ameriško imigracijsko policijo, ki ga povzročajo ukrepi predsednika Donalda Trumpa.