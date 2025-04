N1: MZEZ ne izključuje prepovedi vstopa v Slovenijo za Dodika

Ljubljana, 4. aprila - Zunanje ministrstvo (MZEZ) ne izključuje možnosti, da bi Slovenija tako kot Nemčija in Avstrija predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku prepovedala vstop v državo. V odgovoru za spletni portal N1 je ministrstvo še zapisalo, da pozorno spremljajo razmere v Bosni in Hercegovini in da se bodo tudi v prihodnje odzivali na razvoj dogodkov.