Svetovni dan zdravja letos namenjen zdravju mater in novorojenčkov

Ljubljana, 7. aprila - Danes zaznamujemo svetovni dan zdravja, ki je letos namenjen zdravju mater in novorojenčkov. Kot so poudarili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), je zdravje novorojenčkov in njihovih mater eden najpomembnejših kazalnikov splošnega zdravstvenega stanja in blaginje prebivalstva.