Svet Evrope Avstrijo poziva k ukrepom za krepitev slovenskega jezika

Strasbourg, 5. aprila - Svet Evrope je ta teden Avstrijo pozval k nadaljnjim ukrepom za krepitev manjšinskih jezikov, ki jih zajema Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih. Med drugim Dunaju priporoča ukrepe za krepitev uporabe slovenščine v javni upravi ter spodbujanje zavedanja o slovenskem jeziku in kulturi kot delu kulturne dediščine v Avstriji.

Odbor strokovnjakov Sveta Evrope v poročilu, objavljenem v sredo, ugotavlja, da si avstrijske oblasti sicer prizadevajo okrepiti uporabo slovenščine v praksi, vendar pa niso zagotovile informacij o ukrepih za reševanje nekaterih vprašanj, vključno z objavo dokumentov v slovenščini, zlasti na lokalni ravni, so sporočili iz Sveta Evrope.

Po mnenju odbora so potrebni dodatni ukrepi za okrepitev uporabe slovenskega jezika v javni upravi. Avstriji med drugim priporoča, naj pri objavljanju dokumentov v slovenščini pristojnim organom zagotovi tehnično in finančno podporo, pri osebju pa naj še naprej izboljšuje znanje slovenskega jezika.

Organe bi bilo treba spodbujati k uporabi slovenščine tudi v tistih občinah, ki jih avstrijska zakonodaja k temu ne zavezuje, vendar so tam slovenski govorci tradicionalno prisotni v zadostnem številu, piše v poročilu.

Odbor avstrijskim oblastem tudi priporoča, naj v izobraževalnem sistemu in medijih spodbujajo zavedanje o slovenskem jeziku in kulturi kot sestavnem delu kulturne dediščine v Avstriji.

Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih je v Avstriji začela veljati leta 2001. Poleg slovenščine zajema še gradiščansko hrvaščino, češčino, madžarščino, romski jezik in slovaščino.

Odbor strokovnjakov je v tokratnem poročilu ocenil napredek pri izvajanju priporočil iz leta 2023. Ugotovil je, da so v Avstriji sprejeli več priporočenih ukrepov, od spletnih dvojezičnih nemško-slovenskih obrazcev do posodobljenih učnih načrtov za madžarščino in gradiščansko hrvaščino v dvojezičnih šolah.

Novo poročilo vključuje tudi priporočila za dodatne ukrepe. Med njimi je sodelovanje s predstavniki hrvaške in madžarske manjšine pri pripravi strategije za odpravo pomanjkanja učiteljev, zagotovitev financiranja šole Komensky, ki zagotavlja dvojezično nemško-češko in nemško-slovaško izobraževanje.

Odbor Avstriji priporoča še, naj poveča pogostost in trajanje televizijskih programov v madžarskem jeziku ter zagotovi strukturno vključevanje Romov na vseh ravneh izobraževanja.