V Ljubljani protest proti prepovedi parade ponosa na Madžarskem

Ljubljana, 4. aprila - Pred madžarskim veleposlaništvom v Ljubljani je danes potekal protest proti nedavno sprejetemu zakonu o prepovedi parade ponosa na Madžarskem. V izjavi, pod katero je podpisanih več društev in institucij, so udeleženci opozorili, da sta svoboda zbiranja in izražanja temeljni človekovi pravici, ki ju mora zagotavljati vsaka demokratična družba.