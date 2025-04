Na nacionalnem otroškem parlamentu bo v ospredju razprava o šolskem sistemu

Ljubljana, 7. aprila - V organizaciji Zveze prijateljev mladine Slovenije bo danes v DZ potekalo že 35. zasedanje nacionalnega otroškega parlamenta. Udeleženci bodo razpravljali o šolskem sistemu. Obravnavali bodo odnose in sodelovanje, učne vsebine in šolo za življenje, metode in načini učenja oz. poučevanja ter vrednote in odgovornost.