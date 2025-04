Zaradi neurja na jugu Španije tri smrtne žrtve

Sevilla, 4. aprila - Jug in jugozahod Španije so danes zajele močne padavine z vetrovi, pri čemer so v mestu Coria del Rio blizu Seville umrli trije ljudje. Španski meteorološki urad Aemet je danes izdal rumeno vremensko opozorilo za številna območja na jugu in jugozahodu države zaradi nevihte Nuria, ki je prizadela tudi sosednjo Portugalsko.