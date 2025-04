SBI TOP v luči ameriških carin v tem tednu ob skoraj šest odstotkov

Ljubljana, 4. aprila - Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi je ta teden izgubil 5,71 odstotka. Za negativno vzdušje je ta teden tako kot drugje po svetu poskrbela napoved novih ameriških carin. Največ so na tedenski ravni izgubile delnice NLB, ki so padle za več kot osem odstotkov. Več kot sedem odstotkov so izgubile delnice Luke Koper, Save Re in Zavarovalnice Triglav.