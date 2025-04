Snežne razmere v visokogorju

Predvsem so nevarna strmejša prisojna pobočja, kjer se lahko od poznega dopoldneva do poznega popoldneva sproži kakšen plaz mokrega snega, tam tudi hitreje lahko sprožite kložasti plaz. V senčnih legah tega dnevnega hoda skorajda ni zaznati. Globlje v snežni odeji so še šibke plasti, ki pa lahko povečajo možnost za kakšen plaz predvsem na prisojnih pobočjih in ob veliki obremenitvi snežne odeje-v takem primeru lahko sprožite srednje velik ali večji plaz z globljo plastjo splazenega snega.

Danes in v četrtek bo prevladovalo precej sončno vreme. Veter je oslabel. V prisojah se je danes čez dan sneg ojužil, pod okoli 1800 metrov pa že v preteklih dneh, zato je tam nastala skorja. V senčnih legah je sneg mehak, le v sredogorju tudi v senci lahko skorjast. Veliko je opasti in zametov.

Danes bo sončno. Sredi dneva in popoldne bo okrog vrhov nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Pihal bo šibak veter spremenljive smeri, v visokogorju severnik. Razmeroma toplo bo. Sredi dneva bo na 1500 metrov okoli 7 stopinj Celzija, na 2500 metri okoli -1 stopinj Celzija. V soboto se bo nadaljevalo večinoma sončno vreme z nekaj visokimi oblačnimi koprenami. Zvečer bo oblačnost začela naraščati. Pihal bo šibak do zmeren veter severnih smeri. Sredi dneva bo temperatura na 1500 metrov blizu 10 stopinj Celzija, na 2500 metrov okoli 0 stopinj Celzija. V noči na nedeljo se bo pooblačilo, pojavljale rahle padavine. V nedeljo zjutraj se meja sneženja lahko spusti vse do alpskih dolin, a bo padavin razmeroma malo. V nedeljo kaže na delno jasno vreme s spremenljivo kopasto oblačnostjo. Zelo bo vetrovno. Pihal bo zmeren do močan severni do severovzhodni veter. Močno se bo ohladilo. Sredi dneva bo temperatura na 1500 metrov okoli -5, na 2500 metri okoli -14 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo mrzlo in vetrovno vreme.

Do vključno sobote bodo v gorah izrazite spomladanske vremenske in snežne ter plazovne razmere. Snežna odeja se bo sesedala in preobražala, nižje talila. V prisojah se bo sneg čez dan ojužil in ponoči pomrznil, krepila se bo skorja. Ta proces bo do sobote dosegel tudi visokogorje. S strmih prisojnih pobočij se bodo od sredine dopoldneva dalje lahko prožili manjši plazovi mokrega snega, povečala se bo tudi možnost, da obiskovalci gora sprožijo kakšen plaz, zlasti na mestih z napihanim snegom. V osojah bo ta proces precej manj izražen, a tudi tam se bo sčasoma lahko pojavila skorja. Značilen bo torej dnevni hod plazovnih razmer, sneg bo bolj stabilen zjutraj in še del dopoldneva ter v senčnih legah, kjer pa so lahko globlje ohranjene šibke plasti, ki bi lahko ob veliki obremenitvi snežne odeje omogočile, da bi se sneg splazil. Ob nedeljski ohladitvi bo sneg pomrznil in se stabiliziral, plazovna nevarnost se bo zmanjšala, povečala pa nevarnost zdrsa.