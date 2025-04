Objavljen je razpis za sredstva za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev in invalidov

Ljubljana, 4. aprila - Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je danes v Uradnem listu objavil javni razpis za delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev in invalidov v letošnjem letu. Sredstva po razpisu znašajo 300.000 evrov, od tega za upokojence 255.000 evrov in za invalide 45.000 evrov. Rok za prijavo je 19. april.