Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (4. 4.)

Ljubljana, 4. aprila - Tuje tiskovne agencije so med drugim povzele poročanje STA o reorganizaciji Centra za varovanje in zaščito, ki skrbi za varovanje visokih funkcionarjev in ogroženih. Poročale so tudi o memorandumu o sodelovanju pri reformi javne uprave Severne Makedonije, ki sta ga podpisali Slovenija in ta država.