Za sončne elektrarne na javnih stavbah in parkiriščih novih 12 milijonov evrov

Ljubljana, 4. aprila - Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je danes v uradnem listu objavilo nov razpis za sofinanciranje gradnje naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih. Potem ko je lani za ta projekte razpisalo 48 milijonov evrov, je zdaj do sredine 2026 na voljo 12 milijonov evrov.