Razpis za testiranje ukrepov na zavarovanih območjih

Ljubljana, 4. aprila - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v uradnem listu objavilo prvi javni razpis za testiranje naravovarstvenih ukrepov na zavarovanih območjih. Na voljo je 1,6 milijona evrov nepovratnih sredstev. Vložitev vlog bo potekal od 28. aprila do 19. junija do 14. ure.