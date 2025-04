Podaljšan rok za prijavo na razpis za krepitev kompetenc za trajnostni razvoj in finančne pismenosti pri mladih

Ljubljana, 4. aprila - Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je podaljšalo rok za prijavo na razpis za izvedbo eksperimentalnih in pilotnih projektov razvoja in krepitve kompetenc za trajnostni razvoj in kompetenc finančne pismenosti otrok, učencev, dijakov in študentov. Novi rok za oddajo vlog je 15. april.