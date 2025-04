Vodilni Olympiakos z manjšimi težavami do zmage v Berlinu

Ljubljana, 4. aprila - Košarkarji pirejskega Olympiakosa so v predzadnjem krogu evrolige z manjšimi težavami premagali zadnjeuvrščeno Albo iz Berlina s 100:92. Z razmerjem zmag in porazov 23-10 so povsem sami na vrhu razpredelnice, sledijo jim Fenerbahče (22-11), Panathinaikos (21-12) in Monaco (20-13).