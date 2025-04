Škofja Loka v drugem participativnem proračunu posebej s projekti za mlade

Škofja Loka, 5. aprila - Občina Škofja Loka začenja drugo izvedbo projekta participativnega proračuna, poimenovanega Naša Loka. V prvi izvedbi leta 2021 so izglasovali 33 projektov, od katerih so jih uspešno realizirali 29. Zbiranje predlogov za participativni proračun 2025 in 2026 je steklo 24. marca. Tokrat bodo posebej v ospredju projekti za mlade.