V Arboretumu Volčji Potok spomladanska razstava cvetja in tulipanov

Volčji Potok, 5. aprila - Arboretum Volčji Potok tudi letos vabi na spomladansko razstavo cvetja in tulipanov. Obiskovalci bodo lahko od danes do 4. maja občudovali tulipane, narcise, hijacinte, žafrane, cesarske tulipane, morske čebulice, kamasije in drugo cvetje. Park bo v času razstave odprt vsak dan, tudi med vikendi in prazniki.