Ministrstvo ne izključuje možnosti podaljšanja roka sanacije odlagališča na Rakovniku

Šmartno pri Litiji, 6. aprila - Sanacija odlagališča odpadkov Rakovnik v občini Šmartno pri Litiji poteka večinoma skladno z načrtom, so za STA pojasnili na ministrstvu za okolje. Obenem so opozorili, da zaradi zahtevnosti terena in usklajevanja sprememb projektne dokumentacije obstaja možnost zamika roka zaključka del, predvidenega za konec maja.