Fajon začenja obisk v Beninu in Togu

Porto-Novo/Lome, 7. aprila - Zunanja ministrica Tanja Fajon danes v imenu visoke zunanjepolitične predstavnice EU Kaje Kallas začenja obisk v Beninu in Togu, katerega osrednji namen je krepitev globalnega dosega EU in iskanje novih zavezništev. Obisk je obenem priložnost za krepitev dvostranskega sodelovanja med Slovenijo in afriškima državama.