Papeževo zdravstveno stanje se še naprej izboljšuje

Vatikan, 4. aprila - Zdravstveno stanje papeža Frančiška, ki se je več kot mesec dni zdravil v bolnišnici zaradi pljučnice, se še naprej izboljšuje, so danes sporočili iz tiskovne službe Vatikana. Dodali so, da bi lahko nedeljska opoldanska molitev angelovega češčenja potekala drugače kot prejšnje nedelje. Več podrobnosti bo znanih v soboto, so napovedali.