Trump kljub strmoglavljenju trgov potrdil zavezanost svoji politiki

Washington, 4. aprila - Borzni trgi po svetu so že v četrtek zaradi Trumpove napovedi zabeležili znatne izgube, ki se danes še poglabljajo, kar pa ameriškega predsednika Donalda Trumpa ne skrbi. Danes je zatrdil, da bo vztrajal pri svoji politiki, in obljubil, da bo to vlagateljem v ZDA koristilo.