Slovenija znova izvoljena za članico komisije ZN za boj proti drogam

Ljubljana/New York, 4. aprila - Slovenija je bila danes v New Yorku znova izvoljena za članico komisije Združenih narodov za boj proti drogam za obdobje 2026-2029, so sporočili z ministrstva za zdravje. Ponovna izvolitev je po navedbah ministrstva velik dosežek in hkrati priznanje dosedanjemu delu države pri reševanju problematike drog na svetovni ravni.