Konec tedna promet oviran tudi na primorski avtocesti in ljubljanski obvoznici

Ljubljana, 4. aprila - Promet ta konec tedna na avtocestnem omrežju ne bo oviran le zaradi postavitve začasne signalizacije za nov prometni režim v sklopu celovite prenove odseka štajerske avtoceste med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Dela bodo ob drugih odprtih gradbiščih med drugim potekala še na delu primorske avtoceste in ljubljanske obvoznice.

V soboto od 3.30 do 17. ure bo na primorski avtocesti med priključkom Brezovica in razcepom Kozarje v smeri proti Ljubljani promet zaradi popravila vozišča omejen na en vozni pas na odseku, dolgem približno 100 metrov, je objavil Dars.

V nedeljo od 12. do 20. ure pa bo med priključkoma Brezovica in Vrhnika v smeri proti Kopru promet omejen na en prometni pas na odseku, dolgem približno 1,6 kilometra, razlog je prav tako popravilo vozišča.

Na odseku primorske avtoceste med Kozino in Črnim Kalom proti Kopru so sicer že pred dnevi stekla dela za celovito obnovo vozišča, objektov v sklopu avtoceste in počivališča Ravne. Dela bodo v več fazah potekala do sredine novembra, ob prilagojeni prometni ureditvi. V prvi fazi del, do junija, dela potekajo na razširjenem odstavnem pasu v smeri proti Kopru, med Kozino in predorom Kastelec. Promet je urejen po dveh zoženih pasovih.

Do 30. aprila pa bo med Logatcem in Uncem, tako proti Kopru kot proti Ljubljani, zaradi menjave odbojnih ograj promet v dolžini približno treh kilometrov potekal po dveh zoženih pasovih.

Gradbena dela bodo potekala tudi na ljubljanski obvoznici. V soboto od 8. do 14. ure bo na južni obvoznici med priključkoma Ljubljana center in Ljubljana jug v smeri proti Malencam promet na dveh ločenih odsekih potekal po enem prometnem pasu. Razlog so dela v sklopu ojačitve konzol elektrovodov na nadvozu Ižanska cesta ter popravilo vozišča.

V nedeljo od 4.30 do 17. ure bo na severni obvoznici med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Podutik proti Bežigradu promet omejen na en prometni pas na odseku, dolgem približno 200 metrov, zaradi popravila vozišča.

Na južni obvoznici pa bo v nedeljo od 8. do 11. ure med priključkoma Ljubljana center in Ljubljana jug v smeri proti Malencam promet potekal po enem prometnem pasu v dolžini približno 250 metrov. Enako bo veljalo tudi v drugi smeri med priključkoma Ljubljana jug in Ljubljana center v smeri proti razcepu Kozarje.

Ta konec tedna bodo z enotedensko zamudo potekale tudi aktivnosti, povezane s postavitvijo začasne signalizacije za prometni režim v sklopu celovite prenove odseka štajerske avtoceste med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Del teh aktivnosti bo tudi popolna zapora tega odseka v noči na soboto in od sobote zvečer do ponedeljka zjutraj.

V tem času bodo delavci postavili vso potrebno signalizacijo za vzpostavitev režima prometnih zapor po sistemu 1+1+1, v jutranjih konicah dva prometna pasova proti Ljubljani in eden proti Mariboru, v popoldanskih konicah pa dva prometna pasova proti Mariboru in eden proti Ljubljani. Novi prometni režim bo vzpostavljen v ponedeljek zjutraj.

Promet je zaradi del oviran tudi na vipavski hitri cesti in na dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Trebnje vzhod.