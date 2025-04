Na strmem pobočju Polhograjskih Dolomitov našli mrtvega pohodnika

Ljubljana, 4. aprila - Na strmem pobočju Polhograjskih Dolomitov so v četrtek našli mrtvega pohodnika, so za STA potrdili na Policijski upravi Ljubljana. Pojasnili so, da so moškega, ki se je odpravil na pohod in se ni vrnil, iskali od srede zvečer. Po doslej znanih podatkih mu je zdrsnilo na strmem pobočju in je zaradi padca umrl.