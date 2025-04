Fajon prihodnji teden v Beninu in Togu za krepitev globalnega dosega EU

Ljubljana, 4. aprila - Zunanja ministrica Tanja Fajon se bo v imenu visoke zunanjepolitične predstavnice EU Kaje Kallas med prihodnjim ponedeljkom in sredo mudila v Beninu in Togu. Obisk bo potekal v luči priprav na majsko ministrsko zasedanje Evropske in Afriške unije. Njegov osrednji namen bo krepitev globalnega dosega EU in iskanje novih zavezništev.