Na Ptuju v mestnem prometu preskušajo električni avtobus

Ptuj, 6. aprila - Avtobusni prevoznik Arriva je na Ptuju začel testiranje električnega avtobusa, ki bo trajalo do 16. aprila, so sporočili iz Mestne občine Ptuj, kjer tako krepijo načrte na področju trajnostne mobilnosti ter preučujejo možnosti elektrifikacije javnega prevoza. V najstarejšem slovenskem mestu so lani še razširili obseg mestnega prometa.