Štirinajsta etapa dirke po Italiji se bo letos zaključila v Novi Gorici

Nova Gorica, 4. aprila - Letošnja dirka po Italiji (Giro), ki bo od 9. maja do 1. junija, bo 24. maja zavila tudi v Slovenijo. Štirinajsta etapa se bo začela v Trevisu, nato bo kolesarsko karavano vodila po furlanski ravnini vse do Krmina, kjer bodo kolesarji prečkali državno mejo. Etapa bo potekala po Goriških brdih in se po dveh mestnih krogih zaključila v Novi Gorici.