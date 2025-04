Južna Afrika v luči ameriških carin poziva k reformi WTO

Johannesburg, 4. aprila - Južna Afrika je danes v luči dodatnih carin, ki jih je ta teden napovedal predsednik Donald Trump, pozvala k reformi in okrepitvi Svetovne trgovinske organizacije (WTO), saj da morajo vse države spoštovati pravila svetovne trgovine. Prepričani so, da je v interesu vseh, da so pravila trgovine jasna.