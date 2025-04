Srbski BC Group odslej Big Bang

Ljubljana/Beograd, 4. aprila - Srbski spletni trgovec BC Group, ki ga je leta 2023 prevzel Big Bang, je danes prevzel ime tega slovenskega trgovca. Big Bang namreč nadaljuje konsolidacijo v regiji in bo po novem tudi v Srbiji posloval pod enotno blagovno znamko. Do leta 2028 želijo doseči 25-odstotni delež spletne prodaje v Srbiji, so danes sporočili iz slovenskega podjetja.