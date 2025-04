Pirc Musar na srečanju voditeljev v Sofiji o boju proti terorizmu

Sofija, 4. aprila - Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je danes v Sofiji udeležila srečanja predsednikov držav in vlad akabskega procesa, kjer so voditelji med drugim razpravljali o boju proti terorizmu in varnostnih razmerah na Balkanu. Sestala se je še z jordanskim kraljem Abdulahom II., ki je skupaj z bolgarskim predsednikom Rumenom Radevom gostil dogodek.