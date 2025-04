Na Bledu v načrtu obsežna investicija v šolo in športno dvorano

Bled, 5. aprila - Na Bledu se pripravljajo na enega največjih projektov doslej, in sicer na rekonstrukcijo in dozidavo osnovne šole ter športne dvorane. Projekt so ta teden predstavili občanom, uresničitev pa bo odvisna od sofinanciranja, pri čemer se občini mudi s sprejemom prostorskega akta in pridobitvijo gradbenega dovoljenja.